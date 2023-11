Nel video le parole di Paolo Bianco, Allenatore Modena Calcio, alla fine della partita contro il Parma

Il Modena sfida al Tardini il Parma capolista, in un derby emiliano che vede la presenza di circa 1500 tifosi dei canarini. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta, i gialli contro la Sampdoria e i crociati contro il Lecco. Utilizzato per il match il pallone rosso, per celebrare la Giornata per l’eliminazione della Violenza contro le donne.

PRIMO TEMPO

Il primo sussulto della partita arriva al 5′, con il grande salvataggio di Cotali su un cross basso dalla sinistra del Parma, che era riuscito a sfondare la retroguardia gialloblù davanti all’area di rigore di Seculin. Parma più pericoloso nei primi minuti di gara, specialmente con le azioni sulla fascia sinistra, che spesso creano problemi alla difesa dei canarini. Alla mezz’ora zero tiri in porta, in una partita, che, come ci si poteva attendere, risulta particolarmente bloccata. Squillo dei canarini al 37′ con il filtrante per Manconi, troppo lento nella conclusione e bloccato dalla difesa avversaria. Subito dopo bella palla bassa di Tremolada in area di rigore, agguantata però dal portiere Chichizola.

SECONDO TEMPO

Subito Parma pericoloso ad avvio ripresa, con il calcio di punizione di Estevez che attraversa tutta l’area di rigore, creando un po’ di apprenzione alla difesa gialloblù. Poco dopo arriva il primo tiro in porta della gara, con l’incursione in area del neoentrato Charpentier, che impegna Seculin in una parata non semplice. All’improvviso arriva il vantaggio del Modena al 61′ con il tacco di Falcinelli che libera l’inserimento sull’out di sinistra di Duca, che è freddo davanti al portiere e porta in vantaggio il Modena. Nell’azione successiva arriva subito la reazione del Parma, che ha due clamorose occasioni prima con Charpentier, poi con Dennis Man, fermati entrambi da due miracolosi interventi di Seculin. Il Modena si difende, ma riesce anche a ripartire; Tremolada ha una grossa chance sugli sviluppi di un contropiede, ma è troppo lento nel tiro e viene fermato in angolo dalla difesa. Nel finale è assedio del Parma, che trova spesso i guanti di un superbo Seculin e anche una traversa con il neoentrato Camara. I canarini si salvano in tutti i modi dalle azioni degli avversari, salvando anche un gol sulla linea. Seculin non ha ancora finito di stupire, perchè poco dopo viene concesso un rigore al Parma, per fallo dello stesso portiere; l’estremo difensore mette però il mantello di Superman e vola anche sul penalty battuto da Dennis Man. Arriva però nei minuti di recupero il pareggio dei crociati, che trovano la rete con il neoentrato Partipilo, pronto sulla ribattuta negli sviluppo di un calcio d’angolo.