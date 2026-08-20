Quattro giorni e un passo indietro nel tempo, fino al Medioevo. Cavalieri e sbandieratori, artigiani e musici, i tradizionali giochi delle contrade. Formigine è pronta alla 22esima edizione dei Ludi di San Bartolomeo, dal 21 al 24 agosto. Manifestazione organizzata dalla Pro Loco Oltre il Castello con il patrocinio del Comune. Un appuntamento con la storia che richiama le origini della comunità, con antichi mestieri e costumi tradizionali. Una festa accompagnata da sana competizione ed entusiasmo, la voglia di mettersi in gioco e la speranza di veder trionfare la propria squadra: le frazioni di Casinalbo, Colombaro, Corlo, Formigine, Ubersetto e Magreta chiamate a sfide di destrezza per contendersi l’ambita Spada. Insieme a loro le esibizioni di giocolieri e saltimbanchi, il Paese illuminato dalle fiamme del mangiafuoco. Si comincia venerdì 21 agosto con l’apertura dei mercatini storici. Ricco di iniziative anche il sabato, con attività dedicate agli ottocento anni dalla morte di San Francesco. In tutte le giornate le strade saranno animate dai Mastri del Tempo con i banchi artigianali, ma il momento più atteso nella serata di lunedì 24, la giornata di San Bartolomeo, patrono di Formigine: alle 22.15 arriva lo spettacolo pirotecnico e musicale dell’Incendio al castello che riempirà il cielo di colori. Un evento che ogni anno è capace di richiamare il grande pubblico di tutte le età. Ai Ludi di San Bartolomeo una memoria condivisa del nostro passato, tutta da riscoprire.