Nel video l’intervista a Vincenzo Consales, titolare del bar Savage

Al civico 23 di via Canalino, in pieno centro storico, c’è una vetrofania fucsia che non passa inosservata: “Io sono un Punto Viola, chiedi aiuto” si legge. Punti Viola sono quei luoghi sicuri dove le donne possono rifugiarsi se si sentono in pericolo, mentre tornano a casa la sera. E il bar “Savage” è il primo (ed unico) punto a Modena che ha aderito al progetto dell’associazione no profit “DonneXStrada”, contro la violenza di genere. Il personale, infatti, è formato per aiutare la donna in caso di bisogno.

Ma il “Punto Viola” non è l’unica iniziativa per attivare il singolo nel contrastare la violenza. Tra infinite polaroid affisse al muro, poster e lucine colorate, più volte l’anno nel bar di Vincenzo viene organizzata la “pesca alcolica di beneficenza”. A fine serata, tutto il ricavato viene donato alla Casa delle Donne.