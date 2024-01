Nel video l’intervista a Massimo Pellegrini, Ex Giocatore di Modena e Cagliari

Un vuoto enorme lasciato nel calcio e nello sport italiano. Un colpo pesante per la maglia rossoblù del Cagliari e per quella azzurra della Nazionale. Gigi Riva ci ha lasciati all’improvviso, in una serata, quella di lunedì scorso, profondamente triste per il popolo calcistico del nostro paese. Ieri i funerali nella sua Cagliari, con la presenza di numerose leggende che hanno conosciuto e ammirato “Rombo di Tuono”. Il ricordo di Massimo Pellegrini, ex giocatore del Modena, che ha vestito la maglia dei sardi nella stagione 1986-87, quando Riva aveva già il ruolo di Presidente del Cagliari. Aneddoti, storia, racconti di un personaggio amato da tutte le fazioni calcistiche, per ciò che ha rappresentato da calciatore e ciò che è stato a livello umano. Pellegrini ha conosciuto un Gigi Riva nelle vesti dirigenziali, ma nella sua testa e nei suoi occhi sono impresse le movenze e le gesta del numero uno dei capocannonieri italiani.