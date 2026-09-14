Nel video l’intervista a:

– Vera Tavoni, Presidente Uisp Modena

– Damiano Pietri, Vicesindaco di Campogalliano

Una location particolare che ha ospitato una domenica dedicata allo sport. A fare da scenografia alla terza edizione di “Uisp Day”, ieri, sono stati i Laghi Curiel di Campogalliano, che hanno ospitato la manifestazione organizzata da Uisp Modena per promuovere lo sport in tutte le sue declinazioni: dopo aver animato lo scorso anno Piazza Martiri a Carpi, stavolta è stata scelta una location che permettesse di celebrare anche le attività sportive acquatiche nel loro habitat naturale. Quattro diverse aree all’interno del Parco Naturale dei Laghi, con spazi dedicati a sport più noti e praticati, come calcio, basket e volley, ma anche alcuni meno noti e più curiosi, come la danza aerea e il parkour, passando proprio per gli sport acquatici, come canoa, nuoto e windsurf: insomma, una vetrina per le attività sportive di qualunque tipo, dando la possibilità anche ai più piccoli di far pratica e perché no, innamorarsi di una disciplina. C’è stato spazio per tutti gli sport, anche per quelli che solitamente si praticano all’aria aperta. Uisp Day che è stata anche un’occasione, per il Comune di Campogalliano, per sottolineare la riqualificazione di un’area che è pensata per stare a contatto con la natura e fare sport.