Nel video le interviste a:

Vera Tavoni, Presidente Comitato UISP Modena

Damiano Pietri, Vicesindaco di Campogalliano

Il Uisp Day sbarca, è il caso di dirlo, nella suggestiva location dei laghi Curiel. La giornata fissata in calendario è quella del 13 settembre, quando a Campogalliano verranno allestite quattro aree dedicate all’obiettivo principe dell’iniziativa: lo sport per tutti. Dopo l’esperienza maturata a Modena e a Carpi, l’area dei laghi si trasformerà così in un percorso esperienziale sportivo ma anche ambientale per attività fisiche dedicate a tutte le età e soprattutto abilità. Tra i protagonisti esclusivi di questo evento ci saranno, ad esempio, canoa e kayak, con la celeberrima ‘dragon boat’ per navigare insieme in sicurezza e inclusività. Ma ci saranno anche esperienze di vela, windsurf e pesca, di fianco a sport più conosciuti.