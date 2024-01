Ufficiale lo scambio tra Modena e Pisa, con in più un conguaglio economico in favore della società gialloblù. Ettore Gliozzi vestirà la maglia numero nove del Modena, dopo aver svolto ieri le visite mediche. L’attaccante ha firmato un contratto che lo legherà ai canarini fino al 30 giugno 2026. Dopo quasi tre stagioni con il Modena, Bonfanti andrà al Pisa, come annunciato sui social e sul sito dalla società toscana con un comunicato e un post, ripubblicato dallo stesso centravanti, soprannominato “Lo Squalo”.