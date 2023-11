Guidava il monopattino ubriaco e ha urtato un pedone, mentre avanzava su viale Newton. Un 28enne, rintracciato dalla Polizia Locale, ha dato in escandescenze; l’esame dell’alcol test ha riportato un tasso tre volte oltre il consentito. L’uomo è risultato anche non in regola con il permesso di soggiorno. E’ stato così denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebrezza e mancato rispetto della normativa sulla permanenza degli stranieri