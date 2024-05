Ha perso il controllo dell’auto finendo fuori strada un automobilista 23enne denunciato dalla Polizia locale di Modena per guida in stato di ebbrezza: l’uomo si è messo al volante con un tasso alcolico il quadruplo del consentito. Nel sinistro, avvenuto tra sabato e domenica in via Forciroli, l’auto ha sbattuto contro il cancello di un condominio al civico 39. Al conducente è stata ritirata la patente