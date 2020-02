Una grande Sassuolo batte 4-2 la Roma al Mapei Stadium grazie alla doppietta di Ciccio Caputo, Djuricic e Boga. Neroverdi che hanno chiuso il primo tempo in vantaggio per 3-0 contro la squadra di Fonseca, esprimendo un grande calcio e strapazzando letteralmente la squadra capitolina. Nella ripresa la roma ha accorciato le distanze prima con Dzeko, arrivato al suo 100esimo gol con la maglia giallorossa e grazie al rigore trasformato da Veretout, ma ci ha pensato Boga con un grande destro a giro a rimettere due gol di scarto tra le compagini in campo. 3 punti meritatissimi per un Sassuolo che per una sera si è dimostrato grande.