Nel video Marco Castellani, Consigliere Comunale, Frassinoro

Una giornata dedicata allo sport, alla solidarietà e alla comunità, nata dalla collaborazione tra amministrazioni comunali, associazioni sportive e scuole di Frassinoro, Montefiorino e Palagano. È questo lo spirito della prima edizione di “Una Montagna di Sport” nei Comuni dell’Appennino modenese”, in programma domenica 23 agosto 2026 allo Stadio del Biathlon di Frassinoro. Nel pomeriggio, dalle 15, clou della giornata, la partita tra le “Vecchie Glorie del Torneo della Montagna” e gli “Amici di Ciuffo”, dedicata al ricordo di Riccardo Marcolini, anima e animatore del paese di Frassinoro, scomparso lo scorso anno. A seguire un triangolare di calcio a 5 che vede in campo i ragazzi delle associazioni presenti. La giornata sarà anche un’occasione per parlare di scuola e futuro del territorio.