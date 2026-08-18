Sono state 17mila le persone trasportate in quota dalle seggiovie del comprensorio del Cimone da giugno a oggi. Un dato che conferma la buona stagione turistica dell’Appennino modenese, dove a Ferragosto le strutture ricettive hanno registrato il tutto esaurito. Un afflusso che non riguarda solo gli impianti. Tra le mete più frequentate dell’estate c’è anche il Lago della Ninfa, a Sestola, scelto da famiglie, escursionisti e visitatori in cerca di fresco e natura. Il lago, insieme ai sentieri e alle località del comprensorio, che ha contribuito ad attirare turisti anche nelle giornate più calde. Un andamento positivo che riguarda tutta l’Emilia-Romagna. Sulla Riviera l’occupazione delle camere ha raggiunto tra il 90 e il 95%, mentre luglio ha chiuso con una crescita delle presenze tra l’1 e il 3% rispetto allo stesso mese del 2025. A sostenere la stagione sono anche i turisti stranieri, favoriti dal rafforzamento dei collegamenti aerei. Record mensile a luglio per l’aeroporto Marconi di Bologna, con oltre un milione e 136mila passeggeri. Numeri che fotografano una stagione estiva positiva per il turismo locale e regionale, con buoni riscontri sia sulla costa sia nelle località dell’Appennino.