Nel video le interviste a:

Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna

Andrea Corsini, Assessore regionale al Turismo

Un anno record per il turismo dell’Emilia-Romagna. Con poco meno di 62 milioni di presenze registrati nel 2023 vengono bruciati due traguardi significativi: il confronto con il 2022, anno della ripresa del turismo regionale, +1,9% e ancora più quello col 2019, l’ultimo anno d’oro prima del Covid, +1,8% Risultati positivi confermati anche per gli arrivi, che salgono a oltre 14,5 milioni. Il 2023 si caratterizza anche per un altro importante primato: il ritorno dei turisti stranieri, che da gennaio a dicembre si attestano su oltre 16,4 milioni di presenze, +14,9% sul 2022. Rispetto all’anno scorso, ottima la performance delle città d’arte, come Modena, (+10,4% gli arrivi e +9,5% i pernottamenti) e dell’Appennino. Bene la Riviera che sconta gli effetti dell’alluvione e tengono le terme. Numeri che, come sottolineato dalla Regione, impongono una riflessione e obbiettivi certi come internazionalizzazione, infrastrutture, riqualificazione alberghiera