Sono 250 ogni anno le nuove diagnosi di tumore della testa e del collo sul nostro territorio. Al Policlinico sono oltre 3 mila i pazienti inseriti nel percorso dedicato, con più di 1.500 persone seguite ogni anno in follow-up. Numeri che riportano l’attenzione sulla diagnosi precoce, al centro della Make Sense Campaign, la campagna europea di sensibilizzazione sui tumori testa-collo, che ha preso il via oggi. Si tratta di tumori che possono colpire bocca, lingua, faringe, laringe, naso e ghiandole salivari. C’è una regola semplice da ricordare: se un sintomo persiste per almeno tre settimane, è consigliabile rivolgersi al medico. Tra i segnali ci sono raucedine, dolore o difficoltà a deglutire, gonfiore al collo, dolore alla lingua, ulcere che non guariscono, macchie rosse o bianche nella bocca e sanguinamenti dal naso