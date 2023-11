Illuminare di viola le città per fare luce sulle patologie oncologiche del pancreas, in occasione della sua Giornata Mondiale. Anche il Centro Oncologico Modesene si accende questa sera per aderire alla campagna di sensibilizzazione nazionale patrocinata dall’Associazione Nastro Viola. Una malattia che, in Italia, ha visto un’incidenza in crescita negli ultimi anni: 14mila nuove diagnosi nel 2020, solo a Modena i casi sono circa 160 ogni anno. Con un tasso di mortalità ancora molto, troppo, elevata.

Una giornata per fare il punto sulle possibilità di trattamento e su come queste si siano evolute nel tempo, anche grazie a nuove ed innovative strategie, al fine di garantire un’adeguata qualità di vita ai pazienti e alle loro famiglie.