Si trova ricoverata in Terapia Intensiva, con prognosi riservata all’Ospedale Maggiore di Bologna, la 50enne che nel primo pomeriggio di ieri è stata violentemente investita da un furgone all’altezza dell’ex Mac2, nel territorio di San Cesario sul Panaro. Da una prima ricostruzione, pare che la donna che lavora per l’Hotel Riverside a due passi dal luogo dove è accaduta la disgrazia, si trovasse a bordo strada, probabilmente intenta ad attraversare in prossimità delle strisce pedonali la Statale per raggiungere la fermata dell’autobus diretto a sud, verso Castelfranco Emilia, quando il mezzo che viaggiava nella sua stessa direzione l’ha travolta. Un violento impatto che ha fatto sbalzare la donna sull’asfalto, riportando lesioni gravissime. L’autista si è fermato a prestare soccorso, così come i colleghi della donna e i residenti nella zona che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto un’ambulanza e un’auto medica del 118, anche due mezzi della Polizia Locale di San Cesario per i rilievi e la gestione della viabilità. All’arrivo dei sanitari, la donna non respirava ed è stato quindi necessario effettuare le manovre di rianimazione. Una volta stabilizzata e intubata, il volo verso Bologna a bordo dell’elisoccorso fatto arrivare per l’occasione.