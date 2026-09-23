L’intervista a:

Elisa Valeriani, Presidente Seta

Andrea Bosi, Amministratore Unico aMo-Agenzia per la Mobilità

Marco Malagoli, Amministratore Delegato Cedem, realizzatore dell’impianto

100 per 100 idrogeno, zero emissioni di CO2: con un simbolico taglio del nastro Seta e aMo danno il benvenuto a 12 nuovi autobus ecologici per rinnovare la propria flotta. I mezzi sono del modello “Urbino 12 Hydrogen”. Prodotti dall’azienda polacca Solaris, questi autobus sono stati acquistati con risorse comunali nell’ambito del PNRR. A pieno regime, permetteranno di risparmiare 737 tonnellate di anidride carbonica, con una garanzia di percorrenza di 660mila chilometri. Si tratta, spiegano Seta e l’Agenzia per la Mobilità, dell’avvio di un più ampio piano di investimenti per rendere l’intera flotta su strade modenesi a emissioni zero. I mezzi a idrogeno sono accompagnati da un intero impianto logistico e di rifornimento del valore complessivo di 12 milioni di euro, di cui 8,2 coperti da risorse PNRR e 3,8 da Seta.