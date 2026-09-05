Prende avvio lunedì 7 settembre la nuova campagna di controlli intensificati della Polizia locale di Modena dedicata alla sicurezza in auto, con particolare attenzione al trasporto dei bambini e al corretto utilizzo dei sistemi di ritenuta. L’attività proseguirà fino al 26 settembre, con l’obiettivo di promuovere una mobilità urbana più sicura e responsabile e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di adottare sempre comportamenti corretti e sicuri durante gli spostamenti in auto, intervenendo quando necessario anche con strumenti di carattere sanzionatorio.

La sicurezza dei bambini in auto è fondamentale e riguarda ogni spostamento, non soltanto i lunghi viaggi: anche per i brevi tragitti in città è necessario utilizzare correttamente i dispositivi previsti dalla legge. In base all’articolo 172 del Codice della Strada, i bambini di statura inferiore a un metro e 50 devono essere assicurati con un seggiolino omologato e adatto al loro peso e alla loro altezza, posizionato correttamente. Sono previste tre categorie di seggiolini per bambini fino agli 85 centimetri, fino ai 105 centimetri e fino ai 150 centimetri di altezza.

Le omologazioni dei seggiolini sono riconoscibili attraverso un’apposita etichetta: la ECE R44 classifica i seggiolini in base al peso del bambino, mentre la più recente ECE R129, o I-Size, li classifica in base all’altezza. Dal primo settembre 2024 possono essere venduti esclusivamente seggiolini con omologazione ECE R129, mentre quelli già omologati ECE R44 possono continuare a essere utilizzati. I seggiolini ECE R129 possono essere collocati sia sul sedile anteriore sia sui sedili posteriori: la posizione considerata più sicura è quella al centro dei sedili posteriori, mentre quella sul sedile anteriore accanto al conducente è considerata la meno sicura.

Fino ai 15 mesi o ai 75 centimetri di altezza del bambino, il seggiolino va utilizzato in direzione contraria al senso di marcia del veicolo, con l’airbag disattivato. Questa collocazione offre una maggiore protezione per la testa e il collo del bambino, riducendo la possibilità di lesioni gravi. Dal 6 marzo 2020 è inoltre obbligatorio installare il dispositivo antiabbandono per il trasporto di bambini di età inferiore ai 4 anni. Attenzione anche a non poggiare alcun bagaglio sul ripiano posteriore dell’auto perché, in caso di frenata o di urto, potrebbe rovesciarsi nell’abitacolo.

Il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza omologate da parte del conducente e dei passeggeri dei sedili anteriori e posteriori, così come dei sistemi di ritenuta per bambini, è punito dall’articolo 172 del Codice della Strada con una sanzione amministrativa di 83 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida del conducente. Se la violazione è commessa da un passeggero maggiorenne, la sanzione viene applicata a quest’ultimo, senza decurtazione di punti, mentre nel caso di minori la sanzione viene applicata al conducente o al passeggero tenuto alla sorveglianza del minore. Nel caso in cui il conducente incorra per la seconda volta nella violazione negli ultimi due anni, si applica anche la sospensione della patente per un periodo da 15 giorni a due mesi.

Per chi, pur utilizzando i dispositivi di ritenuta, ne alteri o ne ostacoli il normale funzionamento, è prevista una sanzione di 41 euro. Se il conducente ha un punteggio della patente inferiore a 20 punti, si applica inoltre la sospensione breve della patente: 7 giorni per chi ha un punteggio compreso tra 10 e 19 punti e 15 giorni per chi ha meno di 10 punti. I giorni di sospensione raddoppiano, diventando rispettivamente 14 o 30, se il conducente senza cintura provoca un incidente stradale.