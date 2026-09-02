Nel video l’intervista a Chichine Maria, Dipendente Patronato

Sarebbe stata proprio lei,Maria,una dipendente del Patronato di Via Rocca 6, la prima testimone oculare della tragedia sfiorata a Sassuolo, dove un uomo per sfuggire alle ire del fratello armato di coltello si sarebbe precipitato dalla finestra dello stabile. L’ennesima lite tra due i fratelli originari del Burkina Faso. Secondo le prime ricostruzioni uno dei due, affetto da disturbi psichiatrici, ha afferrato un coltello da cucina e ha inseguito e minacciato l’altro, che ha tentato la fuga dalla finestra, lanciandosi nel vuoto. È quindi precipitato da oltre 4 metri di altezza e probabilmente aggrappandosi ad un tubolare sarebbe riuscito ad attutire la caduta, avvenuta fortuitamente su una tettoia del cortile interno dello stabile. Il responsabile dell’aggressione avrebbe tentato ma sarbbe stato subito rintracciato dalla polizia. Sul posto i sanitari hanno subito stabilizzato le condizioni dell’uomo ferito che poi è stato trasferito all’ospedale di Baggiovara. Nonostante l’apprensione il 27enne è stato dimesso dopo poche ore riportando solo traumi lievi. L’episodio ha inevitabilmente lasciato sgomenti gli abitanti della zona, riportando l’attenzione sul tema della salute mentale, dopo la tragedia del 16 maggio.