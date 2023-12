Nel video l’intervista a Tommaso Rinaldi, Schiacciatore Modena Volley

Ancora impressa nella mente dei tifosi gialloblù la strepitosa prestazione del Modena Volley di coach Petrella, che ha inflitto una pesante sconfitta ai Campioni d’Italia in carica di Trento, battuti in rimonta 3-1. Un successo cha dà una nuova consapevolezza di forza agli uomini di Petrella, che hanno disputato la gara migliore della loro stagione, con il sesto posto in Superlega.

Nella prossima partita, in programma sabato 16 dicembre alle 18, gli emiliani affronteranno in trasferta Il Saturnia Acicastello, fanalino di coda con appena 3 punti collezionati. Un match fondamentale per proseguire la corsa alle Final 4 di Coppa Italia.