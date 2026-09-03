Nel pomeriggio di ieri, 2 settembre 2026, un intervento tempestivo dei Carabinieri delle Squadre di Intervento Operativo del IV Battaglione “Veneto” ha consentito di bloccare un uomo ritenuto responsabile di un tentato furto all’interno dell’ipermercato Coop, nei pressi del centro commerciale “I Portali”.

I militari erano impegnati in un servizio di controllo predisposto nell’area esterna del centro commerciale quando hanno intercettato la richiesta di aiuto lanciata dal personale della vigilanza privata in servizio presso il vicino esercizio commerciale.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe approfittato di un momento di distrazione degli addetti alla sicurezza per oltrepassare le casse senza pagare, portando con sé due borse contenenti diversi prodotti alimentari, tra cui una bottiglia di whisky, per un valore complessivo di circa 300 euro.

Una volta all’esterno della struttura, l’uomo avrebbe tentato di allontanarsi a piedi, disfandosi durante la fuga della refurtiva, abbandonata nell’area verde adiacente al punto vendita. Dopo un breve inseguimento a piedi, i Carabinieri sono riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo.

Condotto in caserma per gli accertamenti, l’uomo è stato identificato e successivamente denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per il reato di tentato furto aggravato.

L’intervento testimonia l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nelle attività di controllo del territorio e nella tutela della sicurezza della comunità, attraverso una presenza costante e attenta nelle aree maggiormente frequentate dai cittadini.