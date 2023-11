Cresce tra gli italiani l’attesa per il Black Friday: quasi uno su due ha già previsto di approfittare della giornata di sconti di domani per fare uno o più acquisti, nonostante il momento caratterizzato dal forte carovita. E a questi, si aggiunge un ulteriore 40% che ritiene probabile l’acquisto, anche se finalizzerà la decisione in base alle offerte. Che, anche quest’anno, non saranno un’esclusiva online: saranno infatti circa 200mila le imprese del commercio di vicinato che aderiranno all’evento promozionale, contro i 235mila dello scorso anno e quindi in lieve flessione. A stimarlo è Confesercenti, sulla base del tradizionale sondaggio sull’iniziativa condotto con Ipsos. Ma cosa compreranno gli italiani? Il 57% opta per l’abbigliamento, il 44,7% per prodotti di elettronica o elettrodomestici e il 35% per calzature e prodotti di estetica. Anche perché, secondo la ricerca realizzata da Confcommercio, saranno soprattutto le donne ad affollare i negozi e a utilizzare l’online (il 63,2%), seguiti dai più giovani, a caccia di qualche occasione imperdibile. Ovviamente, non mancherà anche chi ne approfitterà per comprare in anticipo i regali di Natale (53,7%), tendenza in aumento rispetto allo scorso anno di quasi un punto percentuale. Uno sguardo, poi, al budget: il 92,4% di coloro che faranno acquisti è disposto a spendere fino a 500 euro a persona, con una spesa media che si aggirerà sui 236 euro.