Nel video l’intervista a Gaetano Infernusi, Volontario e membro del Consiglio Direttivo di Telefono Amico Modenese Odv

Più di 2.400 chiamate in sei mesi. Uno squillo ogni ora e cinquanta minuti. Ai quali vanno aggiunti i messaggi via mail e whatsapp, che fanno lievitare i contatti a 2.654. Sono i numeri che descrivono il boom di richieste di aiuto arrivate al Telefono Amico di Modena da gennaio a giugno 2026. Nel 2025 furono circa 3.250, in tutto l’arco dell’anno, e già in aumento rispetto al 2024. L’impennata di contatti ha spinto il servizio, che offre supporto psicologico, a potenziarsi ma anche a riflette su quanto questi numeri raccontano della realtà che stiamo vivendo. Chi chiama sono persone con disagi psichici, o semplicemente sole. Fra i motivi di contatto più frequenti ci sono difficoltà relazionali, appunto solitudine, malattia fisica o psichica ma anche casi e storie di violenza e abuso o tematiche legate al suicidio. Per aiutare più persone possibili, soprattutto tra quelle che hanno pensieri suicidari, il servizio di Telefono Amico è stato esteso anche la notte.