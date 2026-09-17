Nel video l’intervista a:

– Francesca Lucchi, Consigliera regionale Partito Democratico commissione cultura

– Riccardo Pascucci, Rappresentante famiglia Pascucci

Un tributo a un pezzo di storia artigianale della nostra regione. Una serie di stampe antiche sarà visitabile fino al primo ottobre nei locali dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna. Sono tutte prodotte a mano, frutto di un sapere secolare tramandato dalla Stamperia Pascucci, che celebra i suoi primi duecento anni. Negli spazi di viale Aldo Moro, nella mostra intitolata “Le coperte da buoi” saranno ammirabili drappi di canapone, stampati a mano dalla bottega romagnola che divenne celebre decorando con immagini di frutti, fiori, animali da cortile, ma anche santi, le coperte dei bovini. Una tradizione che nel tempo si è estesa ad altre tele, arrivando ad arricchire tende e tovaglie di tanti emiliano-romagnoli e non solo. Negli ultimi decenni molti i personaggi celebri hanno arredato le proprie cucine o sale da pranzo con le tele Pascucci, o, come nel caso del poeta Tonino Guerra, hanno collaborato con la Stamperia ideando nuovi disegni. Una tradizione iniziata proprio nel 1826 e tramandata fino ad oggi di generazione in generazione.