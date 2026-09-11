Nel video l’intervista a Aldo Sisillo – Direttore della Fondazione teatro di Modena

Non solo lirica e concerti ma un vero e proprio viaggio nelle sonorità dei musical, nella Danza internazionale e nel teatro pensato per i più piccoli. Il Teatro Comunale di Modena presenta la stagione 2026/27 che prevede una rassegna di Musical con 3 produzioni italiane di grandi successi internazionali. Spazio poi al balletto e alla danza con spettacoli provenienti da tutto il mondo: dalla Germania alla Serbia, passando per il Brasile e la Lituania. Un pourpourri di culture, artisti e linguaggi le cui influenze risuonano con una forza dirompente sul palcoscenico. Si passa dalla tradizione portata in scena con Giselle e il Lago dei Cigni per arrivare al filone del teatro danzato della scuola russa. E infine la rassegna di teatro musicale per ragazzi e famiglie, per i quali è stato pensato un cartellone speciale dal titolo “Musica su Misura”.