L‘intervista a Federico De Simoni –Direttore Generale Consorzio Aceto Balsamico Modena

Come orientarsi davanti a uno scaffale del supermercato dove prodotti apparentemente simili comunicano attraverso immagini e denominazioni messaggi commerciali differenti? È questa la domanda al centro di “SupermerKaos – Dal caos alla consapevolezza” la mostra-laboratorio realizzata dal Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena. L’obiettivo è quello di accompagnare il visitatore in un viaggio che mira a fare chiarezza sulla qualità e la correttezza dell’informazione. Il re dei prodotti certificati si conferma l’aceto balsamico di Modena IGP, i cui range di prezzo al supermercato variano dai 2 ai 20 euro, giustificati dal processo produttivo e dalle materie prime. Il percorso, che assume la forma di un viaggio all’interno di un fumetto, si conclude con “Modena Balsamic Genius”, la web app interattiva e gamificata che accompagna il consumatore alla scoperta dell’autentico Aceto Balsamico di Modena IGP attraverso il gioco.