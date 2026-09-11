Una sconfitta da archiviare velocemente, provando a fare risultato fin da subito. Domani pomeriggio il Modena torna in campo, stavolta in trasferta, per sfidare il Sudtirol al “Druso”: un match, quello di Bolzano, che servirà ai canarini per provare a rispondere immediatamente alla battuta d’arresto di domenica scorsa con l’Avellino. Di fronte, i gialloblu si troveranno un avversario che vive una fase di transizione, dal calcio dell’ex tecnico Castori a quello dell’attuale allenatore Possanzini, ma che comunque nelle prime tre giornate non ha mai perso, subendo soltanto una rete: nella conferenza stampa della vigilia, a parlare dei vari temi del match è stato mister Daniele Galloppa. La grande novità dell’ultima settimana è stata ovviamente l’arrivo di Belotti: l’attaccante ex Cagliari sarà tra i convocati per la sfida con il Sudtirol, ma sarà difficile vederlo in campo a breve. La sconfitta con l’Avellino ha lasciato delusione nello spogliatoio, ma Galloppa ha visto voglia di rifarsi nel gruppo durante la settimana.