Nel video l’intervista a:

– Daniele Galloppa, Allenatore Modena

– Davide Possanzini, Allenatore Sudtirol

Un punto conquistato nel finale, tutto sommato meritato anche se non si è visto il miglior Modena. Al termine della sfida del Druso contro il Sudtirol, ad analizzare il match e l’1-1 finale è mister Daniele Galloppa: c’è rammarico per non aver giocato una buona prima parte di gara, compensata però da una ripresa in cui i canarini hanno trovato il pari e sfiorato il ribaltone all’ultimo respiro. Il punto conquistato resta importantissimo, anche alla luce di quanto visto in campo, dove la vera svolta c’è stata con il sorprendente ingresso di Belotti, che ha giocato poco più di 20’, toccando tanti palloni e sfiorando anche un gol. Soddisfatto della prestazione dei suoi il tecnico del Sudtirol, Davide Possanzini, che ha sottolineato l’importanza di un pari ottenuto contro un avversario di qualità come il Modena.