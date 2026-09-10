È la perizia psichiatrica uno dei passaggi chiave del procedimento a carico del 20enne accusato della violenza sessuale avvenuta lungo il Percorso Natura di San Damaso, il 19 agosto 2025. Nell’udienza di ieri, il perito nominato dal Tribunale ha depositato la propria valutazione. La difesa, rappresentata dagli avvocati Enrico Fontana e Francesca Corsi, ha presentato le proprie osservazioni attraverso il consulente Vittorio Laviola. Anche il consulente della Procura ha depositato le sue valutazioni. Al centro dell’esame c’è soprattutto un punto: capire se, al momento dei fatti, le condizioni mentali del giovane imputato avessero inciso sulla sua capacità di capire e di controllare le proprie azioni. La perizia dovrà inoltre stabilire se sia in grado di partecipare consapevolmente al processo. Secondo quanto emerso, il perito del Tribunale avrebbe riscontrato un deficit cognitivo, ritenendo però che questo non avrebbe però ridotto la capacità di intendere e di volere. Una conclusione contestata però dalla difesa, secondo cui il deficit potrebbe invece aver inciso, almeno in parte, su tale capacità. Il ventenne è accusato anche di due tentate violenze sessuali, avvenute a Castelfranco il 12 febbraio e, ancora, presso i laghetti di Sant’Anna, il 23 maggio. Tre episodi che hanno coinvolto donne tra i cinquanta e i sessant’anni. Fondamentale per individuarlo era risultata la testimonianza resa proprio dalla vittima di San Damaso, che oltre alle conseguenze fisiche, continua a convivere oggi con profonde ferite psicologiche. L’udienza è stata rinviata al 21 settembre.