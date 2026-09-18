Sarà ancora la perizia psichiatrica uno dei punti centrali dell’udienza del 21 settembre, in Tribunale a Modena, nel procedimento a carico del 20enne accusato della violenza sessuale avvenuta il 19 agosto dello scorso anno lungo il Percorso Natura di San Damaso. Nell’ultima udienza, il perito nominato dal Tribunale ha depositato la propria valutazione. Al centro dell’esame, la capacità del giovane di comprendere e controllare le proprie azioni, al momento dei fatti, oltre alla possibilità di partecipare consapevolmente al processo. Secondo quanto emerso, il perito del Tribunale avrebbe riscontrato un deficit cognitivo, ritenendo che questo non avrebbe però ridotto la capacità di intendere e di volere. Una conclusione contestata dalla difesa, secondo cui il deficit potrebbe invece aver inciso, almeno in parte, su tale capacità. Il ventenne è accusato anche di due tentate violenze sessuali, avvenute a Castelfranco il 12 febbraio e, ancora, presso i laghetti di Sant’Anna, il 23 maggio. Tre episodi che hanno coinvolto donne tra i cinquanta e i sessant’anni. Per individuarlo era stata fondamentale anche la testimonianza della vittima di San Damaso, che, oltre alle conseguenze fisiche, continua a convivere con profonde ferite psicologiche. Ora l’appuntamento è per il 21 settembre, quando il procedimento tornerà davanti al Tribunale