È stato ritenuto capace di intendere e di volere al momento dei fatti il ventenne di origini marocchine accusato della violenza sessuale avvenuta il 19 agosto 2025 lungo il Percorso Natura di San Damaso. A stabilirlo è stata la perita nominata dal tribunale di Modena, Matilde Forghieri. Secondo la valutazione, il giovane era consapevole di ciò che stava facendo quando avrebbe aggredito la 50enne che stava percorrendo la pista ciclabile in bicicletta: l’avrebbe spintonata e trascinata in una zona isolata, poi immobilizzata con una corda alle mani e al collo e abusata sessualmente. Il giovane sarebbe poi fuggito portando con sé la bicicletta e il telefono della donna. In aula questa mattina era presente anche la vittima, che nei mesi scorsi aveva scelto di raccontare pubblicamente quanto accaduto e le conseguenze psicologiche affrontate dopo l’aggressione Il ventenne, detenuto nel carcere di Sant’Anna, è accusato anche di altri due episodi analoghi, uno avvenuto nello stesso luogo e l’altro nel parcheggio esterno di una polisportiva a Castelfranco. Si tratta, in questi casi, di tentate violenze sessuali. A permettere agli investigatori della Squadra Mobile di risalire al giovane, dopo oltre un mese di indagini, sarebbero stati anche l’identikit fornito dalla vittima, l’analisi delle celle telefoniche e le impronte rilevate sugli occhiali da sole e sul telefono della donna. Il 5 ottobre è prevista l’udienza con rito abbreviato, al termine della quale è attesa la sentenza.