La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un cittadino straniero di 24 anni per il reato di furto con strappo.

Nel pomeriggio del 7 marzo scorso, l’indagato aveva strappato dalle mani il cellulare ad un uomo in centro storico, riuscendo poi a dileguarsi in sella a una bicicletta.

La Squadra Mobile ha immediatamente avviato un’attività d’indagine, che ha permesso, grazie anche all’acquisizione delle immagini di una telecamera privata, di ricostruire la dinamica dei fatti e risalire all’identità del 24enne, già noto alle Forze di Polizia.