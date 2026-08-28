Nel video l’intervista a Deborah De Cicco, Avvocato fratello della vittima

Il primo settembre, all’interno del carcere Sant’Anna, è fissato l’ultimo colloquio in carcere per Salim El Koudri con i consulenti incaricati di depositare la perizia psichiatrica utile valutare la salute mentale e quindi la capacità di intendere e di volere del 31enne che il 16 maggio scorso ha lanciato la sua auto a folle velocità in via Emilia Centro, causando la morte di Monica Esposito e il ferimento di altre sette persone. Oltre ai periti nominati dalla Procura, dal tribunale, dalla difesa e dall’avvocato Giulio Garuti, che rappresenta i coniugi Esposito, è stato nominato da parte dell’avvocato Deborah De Cicco, legale del fratello della vittima, un nuovo esperto. Si tratta del dottor Alberto Caputo, noto psichiatra e Psicoterapeuta, che martedì ascolterà l’imputato. De Cicco ribadisce il convincimento che quello del 16 maggio non sia stato un gesto dettato da un disturbo psichiatrico, ma l’atto di un uomo pienamente cosciente, che avrebbe scelto non a caso un sabato pomeriggio per agire, portandosi anche con sé un coltello. L’analisi che scaturirà dagli incontri in carcere è fondamentale per l’intero processo a carico di El Koudri, e da essa dipenderanno le strategie sia della difesa che dell’accusa. La perizia è svolta in urgenza nella formula dell’incidente probatorio, perché ritenuta una prova irripetibile nel corso del processo. La prima udienza è fissata per il 2 ottobre.