Conferire l’onorificenza della ricompensa al Valor Civile agli undici cittadini e cittadine che, in occasione dei fatti del 16 maggio in centro storico, non hanno esitato a rendersi protagonisti di eccezionali atti di coraggio, civismo e soccorso alle vittime dell’azione criminosa di Salim El Koudri: è la proposta deliberata dalla Giunta comunale, che con il sindaco si impegnerà a proporre pubblicamente il riconoscimento, da conferire con decreto del Presidente della Repubblica. “Sono stati gesti dettati da coraggio – ha dichiarato il sindaco Massimo Mezzetti – e dalla volontà di non essere indifferenti, preziosa virtù civica che desideriamo riconoscere e premiare”. Il documento riconosce in particolare a Gian Luca Signorelli, Abdalla Mohamed Osama Shalaby, Abdalla Mohamed Osama Mohamed Shalaby, Fabrizio Giallanza, Saku Alam Talukdar, Hosseini Iqbal e Silvano Ruccolo di essere intervenuti con tempestività e straordinaria fermezza, nonostante il pericolo e palese rischio per la propria vita, per bloccare e disarmare l’attentatore. Il loro intervento, come riporta la delibera, ha consentito di immobilizzare l’aggressore fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Sottolineata anche l’azione di Nicola De Marchi, Francesca de Niederhausern, Viktoriya Prudka e Alessandro Misericordia, rappresentanti del personale sanitario intervenuto tempestivamente sul luogo dell’attentato e presso le strutture ospedaliere. Il documento riconosce loro straordinaria prontezza, professionalità e abnegazione in un contesto di estrema criticità, con la prestazione delle prime fondamentali cure salvavita e il successivo e immediato trattamento terapeutico e chirurgico negli ospedali. La delibera sarà ora trasmessa alla Prefettura di Modena per i procedimenti di proposta al Ministero dell’Interno.