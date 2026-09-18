El Koudri cercava in rete notizie sullo stato islamico, sui suoi combattenti e su Osama Bin Laden. Particolari che sarebbero emersi dagli accertamenti tecnici irripetibili svolti sui device del 31enne, che lo scorso 16 maggio ha investito con la sua auto dei pedoni in Via Emilia Centro. Le verifiche della Digos di Modena e Bologna avrebbero analizzato centinaia di navigazioni effettuate dall’uomo negli ultimi cinque anni: ma al momento non sarebbero stati individuati rapporti diretti tra El Koudri e soggetti sospettati di terrorismo. Il 31enne resta indagato per strage e, allo stato attuale, non gli vengono contestate né l’aggravante terroristica né quelle legate all’odio razziale o religioso. Intanto in queste ore l’attenzione si concentra soprattutto sulla perizia psichiatrica, il cui deposito è atteso per il 20 settembre. L’esame dovrà chiarire le condizioni psicologiche di El Koudri e, soprattutto, stabilire se al momento della strage fosse capace di intendere e di volere. Una volta depositata e discussa la perizia psichiatrica, la Procura potrà procedere con la chiusura delle indagini preliminari e la successiva richiesta di rinvio a giudizio, che darà formalmente il via alla fissazione delle date del processo. Al momento l’uomo resta detenuto in custodia cautelare presso il carcere Sant’Anna di Modena.