Lavori in corso in strada Martiniana, all’incrocio con via Stradella, per la riparazione di una condotta del gas. I tecnici di Hera dovrebbero concludere i lavori entro fine settimana, ma le operazioni hanno richiesto modifiche alla viabilità temporanee, con l’interruzione del transito dei veicoli da Strada Martiniana su via Stradella in direzione Modena. Nel senso opposto è invece consentito l’accesso. Il traffico è regolato da impianto semaforico mobile.