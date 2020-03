La Ferrari ha fatto sapere di aver messo in atto tutte le misure richieste per consentire al proprio personale di svolgere l’attività lavorativa nelle migliori condizioni possibili e pertanto conferma al momento la propria continuità operativa. A comunicarlo è la stessa azienda di Maranello che come le altre della nostra provincia è interessata dalle misure di prevenzione per i territori più colpiti dall’epidemia di COVID19. La Ferrari resta in costante collegamento con le autorità ed è pronta ad adeguare le misure di sicurezza adottate in funzione dell’evolvere della situazione. In questo momento la salvaguardia della salute e del benessere dei dipendenti deve essere la priorità assoluta. Il lavoro e la produzione di auto alla fabbrica di Maranello dipende ovviamente dallo stato delle aziende fornitrici anche’esse al momento in attività, con le quali la Ferrari è in costante contatto.