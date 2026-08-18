Minacce, appostamenti e un video sui social con una pistola in mano. A Carpi, una vicenda familiare si è trasformata in una spirale di intimidazioni sempre più inquietante. Una donna di 37 anni, separata dal 2024 dopo oltre quindici anni di matrimonio, ha denunciato l’ex marito, già condannato e sottoposto a misure restrittive. Secondo quanto riferito ai Carabinieri, l’uomo avrebbe continuato a perseguitarla con messaggi, telefonate, appostamenti e danneggiamenti. Poi, negli ultimi giorni, l’escalation. Su TikTok avrebbe pubblicato un video mentre passava sotto casa della madre della donna, impugnando quella che sembrava una pistola. In sottofondo, una canzone napoletana resa celebre dalla serie Gomorra. Non si è fermato ai social: ha pubblicato anche una foto delle figlie con la scritta “Presto finirà tutto”, si è presentato due volte sotto casa della madre della donna urlando che la famiglia doveva “andare via da Carpi” e ha inviato messaggi intimidatori a vari parenti. In uno di questi, intimava un mese di tempo per lasciare la città, sostenendo che “così è stato deciso da Dio”. In altri, offendeva il cognome della donna e pretendeva che i familiari lo cambiassero per poter restare a Carpi. La vittima ha inoltre segnalato che l’uomo avrebbe violato il divieto di comunicazione con la figlia minore. Di fronte alla nuova escalation, la donna ha presentato querela alla Stazione dei Carabinieri. Il 14 agosto il Gip del Tribunale di Modena, su richiesta della Procura, ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere.