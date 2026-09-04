Nel video l’intervista a:

– Massimo Mezzetti, Sindaco di Modena

– Claudio Bonettini, Direttore operativo Santa Teresa Energy

Lo stadio Braglia brilla, in vista della prima partita casalinga del Modena FC contro l’Avellino, in programma domenica 6 settembre alle ore 15, ma soprattutto di una luce nuova. E’ stato presentato infatti il nuovo impianto di illuminazione del terreno di gioco, che nasce da un intervento di riqualificazione, le cui potenzialità potranno essere pienamente apprezzate in occasione nella partita serale con l’Empoli, in calendario domenica 20 settembre alle 19.30. I lavori, che sono stati finanziati con 1 milione e 300 mila euro di euro di risorse comunali, sono stati realizzati dall’azienda Santa Teresa Energy e hanno coinvolto l’impianto di illuminazione, le strutture metalliche di sostegno e i sistemi di accesso in quota delle quattro torri faro. L’obiettivo è stato quello di ridurre i consumi energetici, aumentando la sicurezza e l’efficienza delle attività di manutenzione.