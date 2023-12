Nel video le interviste all’ Avv. Chiara Costetti Legale Parti civili e a Mirco Zanoli Coordinatore Parti civili

Il processo, che dovrebbe prendere l’avvio a metà febbraio 2024, contro la FARPRO Modena, risponde all’accusa di aver provocato emissioni olfattive moleste derivanti dalla lavorazione dei residuati di macellazione animale, superando di molto i livelli di tollerabilità da parte della popolazione residente nelle vicinanze. Lo stabilimento, che ha sede sul territorio di San Cesario, è infatti produttore di materie prime per pet-food, mangimi e fertilizzanti. I fatti riguardano il periodo di un anno circa, dal 2018 al 2019. Imputato il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il procedimento ha preso avvio da due denunce verso ignoti mosse nel 2019 e 2021 da un gruppo di cittadini esasperati. Approdato in tribunale, questa mattina si è svolta una nuova udienza in cui hanno potuto esporre le loro motivazioni i cittadini costituitisi parte civile

A costituirsi parte civile alcuni residenti in zona stabilimento, mentre non lo ha ancora fatto il Comune di San Cesario.