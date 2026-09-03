Nel video le interviste a:

  • Maria Carafoli- Presidente Panathlon Club Modena
  • Vasco Lolli- Presidente Comitato Territoriale Fipav Modena

Educare per lo sport e nello sport, creando una perfetta sinergia tra formazione, salute e movimento. E’ questa la sfida concreta che si ripropone Multisport4Life, il workshop promosso da Panathlon Club Modena e il Comitato Territoriale Fipav Modena, che si terrà domenica 12 settembre alla palestra Ferraris. L’obiettivo è quello di proporre una nuova metodologia di lavoro che si inserisce in un percorso dedicato ai professionisti del settore del movimento. E così mentre si apre la settimana dedicata al grande volley internazionale con l’avvio degli Europei di pallavolo scena al Palapanini, ci sarà spazio anche per educare attraverso il movimento.

 

 

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