Un diverbio per una manovra di sorpasso si è trasformato in una grave intimidazione sulla tangenziale di Modena. Un giovane di poco più di diciotto anni ha denunciato ai Carabinieri di essere stato affiancato dal conducente di un SUV di grossa cilindrata, che dal finestrino gli avrebbe puntato contro una pistola, prima di accelerare e allontanarsi rapidamente nel traffico. La vittima, spaventata dall’accaduto, si è immediatamente rivolta ai militari, che hanno avviato le indagini. I tempestivi accertamenti hanno permesso di risalire all’identità del presunto autore, già noto alle forze dell’ordine. Durante la perquisizione nella sua abitazione, i Carabinieri hanno trovato una pistola giocattolo dotata di tappo rosso, ritenuta compatibile con quella utilizzata nell’intimidazione, e circa dieci grammi di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi. Quanto rinvenuto è stato sequestrato e per l’uomo è scattata una denuncia a piede libero per minaccia, detenzione e porto illegali di armi comuni da sparo.