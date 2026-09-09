Nel video l’intervista a Luciano Turci, Presidente Soliera Volley 150

La ripartenza in una categoria superiore, conquistata con una grande impresa sul campo. Il Soliera Volley 150 è ripartito ormai da un paio di settimane con la preparazione estiva in vista del nuovo campionato di Serie B1 Femminile, conquistato al termine della scorsa stagione, in cui le solieresi sono andate ad un passo da una clamorosa doppietta, centrando il primo posto nel proprio girone di B2, con una Coppa Italia sfumata soltanto in finale. La nuova annata vedrà dunque le ragazze del confermato coach Filippo Rovatti affrontare una categoria che da questa stagione rappresenta un po’ un’incognita, visto che la B1 è diventata il quarto campionato nazionale, con la nascita della A3: una novità che ha mescolato le carte in tavola, rendendo difficile capire in anticipo i valori delle squadre ai nastri di partenza. Si parte però con grande ottimismo, come sottolineato dal presidente Turci. Si riparte, come detto, dalla riconferma di coach Rovatti: una certezza per il progetto di Soliera. Primo obiettivo la salvezza, poi eventualmente provare a sognare qualcosa in più: tutto nel rispetto di un progetto che va avanti ormai da anni.