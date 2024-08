Foto di repertorio

La scorsa notte, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Carpi sono intervenuti a Soliera in una via del centro cittadino, in quanto segnalata alle ore 2:30 la presenza in strada di un trattore il cui conducente palesava evidenti difficoltà nella guida.

A segnalare la situazione sospettando qualcosa di illecito, alcuni cittadini. Una volta sul posto i militari hanno notato il trattore – un “Lamborghini 904” perfettamente efficiente e di rilevante valore commerciale, parcheggiato in quei pressi.

Non notando alcuna persona a bordo, sono state eseguite immediate ricerche che hanno dato ben presto esito positivo. Poco distante, infatti, è stato intercettato in giro a piedi, un modenese 42 enne con alcuni precedenti penali alle spalle, che non ha saputo dare plausibili spiegazioni circa la sua presenza sul luogo. Sottoposto a perquisizione personale, è risultato in possesso delle chiavi di accensione del mezzo agricolo, oggetto di furto probabilmente appena consumato in danno di un agricoltore di Soliera, che si è accorto del ladrocinio solo in seguito alla chiamata notturna degli operanti.

Il trattore è stato così restituito all’avente diritto e il 42enne denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena – come prima ipotesi di reato – per la ricettazione del veicolo.