La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale di Bologna, ha condannato in solido due imprenditori modenesi al pagamento di 1.600.000 euro in favore del presidente della Regione, nella sua qualità di commissario delegato per la Ricostruzione, accogliendo parzialmente la richiesta della Procura regionale. Secondo quanto accertato, i due, attraverso sovrafatturazioni, avrebbero rendicontato costi maggiorati per il ripristino e l’adeguamento di alcuni capannoni industriali danneggiati dal sisma dell’Emilia del 2012, ottenendo così erogazioni pubbliche per quasi 6 milioni di euro. Di questa somma, però, solo 4.300.000 euro sarebbero stati effettivamente spesi per la ricostruzione: la differenza sarebbe stata trattenuta indebitamente e consapevolmente dagli imprenditori.