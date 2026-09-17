Lungo la Tangenziale Sud Mistral, in direzione Sassuolo; sulla via Nuova Estense, nel tratto tra la via Morane e via Vignolese, e in via Emilia Ovest, all’altezza del civico 1480. Sono queste le tre postazioni scelte per l’installazione di tre nuovi autovelox sulle strade di Modena. La Giunta comunale ha approvato la delibera che dà il via all’iter. Per vedere i dispositivi in funzione serviranno ancora alcuni mesi, necessari per completare le procedure amministrative e tecniche. La scelta delle tre strade, spiega il Comune, arriva dalle analisi della Polizia locale sui dati relativi agli incidenti. Si tratta di tratti considerati ad alta incidentalità, anche con episodi mortali, e caratterizzati da un livello di rischio tra i più elevati registrati sul territorio comunale. L’obiettivo dichiarato è intervenire sul rispetto dei limiti di velocità, utilizzando il controllo elettronico come strumento di prevenzione e deterrenza, oltre che di sanzione. I tre nuovi impianti si aggiungeranno ai due autovelox fissi già presenti a Modena: quello sulla tangenziale Carducci, in direzione Bologna, attivo dal 2016, e quello di viale Italia, in funzione dal 2022. Una volta completata l’installazione, saranno quindi cinque le postazioni fisse per il controllo della velocità sulle principali strade modenesi