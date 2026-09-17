Tre nuove postazioni fisse per il controllo elettronico del rispetto dei limiti di velocità in arrivo sulle strade di Modena. Con l’approvazione di una delibera di Giunta, è stato avviato l’iter per l’installazione dei tre autovelox, che sarà completato nel giro di qualche mese.
Le tre postazioni fisse verranno installate lungo la Tangenziale sud Mistral, in direzione Sassuolo; sulla via Nuova Estense, nel tratto compreso tra via Morane e via Vignolese in direzione centro città, e in via Emilia ovest, direzione Rubiera, all’altezza del civico 1480. La decisione nasce dalle analisi effettuate dal Corpo di Polizia locale che, attraverso monitoraggi e rilievi statistici, ha individuato queste come tratte stradali caratterizzate da un elevato tasso di incidentalità anche mortale, con un livello di rischio tra i più alti in città.
L’intervento si inserisce nel quadro delle azioni introdotte dall’Amministrazione comunale in materia di tutela dell’incolumità pubblica, salvaguardia della vita umana e riduzione degli incidenti stradali: l’installazione delle tre postazioni risponde a una strategia di prevenzione, deterrenza e persuasione, finalizzata a stabilizzare i flussi di traffico, mantenere la velocità entro i parametri di legge e incrementare la sicurezza sulle strade interessate.
I dispositivi si aggiungono agli autovelox già installati sulla tangenziale Carducci in direzione Bologna nei pressi dell’uscita 6, in funzione dal 2016, e in viale Italia per i veicoli provenienti da via Emilia Ovest e via Zucchi in direzione San Faustino, attivo dal 2022.
Tre nuove postazioni fisse per il controllo elettronico del rispetto dei limiti di velocità in arrivo sulle strade di Modena. Con l’approvazione di una delibera di Giunta, è stato avviato l’iter per l’installazione dei tre autovelox, che sarà completato nel giro di qualche mese.