Tre nuove postazioni fisse per il controllo elettronico del rispetto dei limiti di velocità in arrivo sulle strade di Modena. Con l’approvazione di una delibera di Giunta, è stato avviato l’iter per l’installazione dei tre autovelox, che sarà completato nel giro di qualche mese.

Le tre postazioni fisse verranno installate lungo la Tangenziale sud Mistral, in direzione Sassuolo; sulla via Nuova Estense, nel tratto compreso tra via Morane e via Vignolese in direzione centro città, e in via Emilia ovest, direzione Rubiera, all’altezza del civico 1480. La decisione nasce dalle analisi effettuate dal Corpo di Polizia locale che, attraverso monitoraggi e rilievi statistici, ha individuato queste come tratte stradali caratterizzate da un elevato tasso di incidentalità anche mortale, con un livello di rischio tra i più alti in città.

L’intervento si inserisce nel quadro delle azioni introdotte dall’Amministrazione comunale in materia di tutela dell’incolumità pubblica, salvaguardia della vita umana e riduzione degli incidenti stradali: l’installazione delle tre postazioni risponde a una strategia di prevenzione, deterrenza e persuasione, finalizzata a stabilizzare i flussi di traffico, mantenere la velocità entro i parametri di legge e incrementare la sicurezza sulle strade interessate.

I dispositivi si aggiungono agli autovelox già installati sulla tangenziale Carducci in direzione Bologna nei pressi dell’uscita 6, in funzione dal 2016, e in viale Italia per i veicoli provenienti da via Emilia Ovest e via Zucchi in direzione San Faustino, attivo dal 2022.