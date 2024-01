Nel video l’intervista al Maresciallo Maggiore Roberto Vasile, Comandante della Stazione di Maranello

Aumenta l’impegno dei Carabinieri sulla sicurezza stradale, soprattutto per prevenire incidenti legati all’uso di alcol e di sostanze stupefacenti alla guida. Una piaga, quella dei sinistri, che continua a segnare un bilancio pesantissimo in termini di vittime e feriti. Lo scorso anno i militari hanno rilevato complessivamente 341 incidenti stradali nel quale sono rimaste ferite 271 persone. Sono state contestate complessivamente oltre 250 violazioni per guida in stato di ebbrezza, sotto l’effetto degli stupefacenti, o di rifiuto di sottoporsi all’accertamento; 38 di queste rassegnate alla Procura della Repubblica e alla Prefettura. Sul piano della prevenzione, anche per il 2024, saranno riproposti dai Carabinieri gli incontri con gli studenti delle scuole della provincia per parlare di “educazione stradale”, in modo da diffondere la cultura della sicurezza tra i più giovani.