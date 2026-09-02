Nel video l’intervista a Massimo Mezzetti, Sindaco di Modena

Il lavoro da fare è ancora tanto, ma la sensazione è che la situazione, in zona movida, sia migliorata quest’estate rispetto alla scorsa. A tracciare questo quadro, seppur sommario, sono stati il sindaco Massimo Mezzetti e l’Assessora alla Sicurezza Alessandra Camporota, a margine della presentazione dei nove nuovi agenti di Polizia Locale entrati in servizio. Nonostante i gravi episodi avvenuti in via Gallucci per due fine settimana di seguito, che fanno comunque capo alla Questura, le segnalazioni arrivate alla Polizia Locale sono calate. Il 15 di settembre terminano le ordinanze di Estate Sicura e allora sarà possibile avere dati più precisi sulle segnalazioni dei mesi scorsi. Da qui in avanti, l’entrata in servizio dei nuovi agenti, compreso il cane Lotus, servirà a incrementare i controlli e le operazioni per la sicurezza urbana, mentre tornando alle zone della cosiddetta movida, l’amministrazione intende rinnovare la presenza degli street tutor. Proprio domani è atteso un incontro del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per confermare l’operatività del servizio in via Gallucci e zone limitrofe. Anche in vista dell’inizio della scuola sono stati rinnovati gli school tutor davanti agli istituti superiori che riprenderanno le lezioni il 15 settembre.