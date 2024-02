L’attività speciale di controllo dell’area centrale della città e deterrenza di episodi di microcriminalità, è stata avviata ieri sera da Comando provinciale dei Carabinieri di Modena. Si tratta di un presidio fisso in Piazza Grande oltre altri pattugliamenti effettuati da militari appiedati, le cosiddette ronde. L’attività sarà notturna, dalle 19 sino a notte inoltrata e monitorate tutte le zone centrali sensibili. Una risposta alle innumerevoli richieste di cittadini e residenti, esasperati dagli innumerevoli episodi che si sono registrati negli ultimi mesi, con un’escalation di frequenza tra rapine, furti, aggressioni. L’ultima è la rissa che sabato sera si è scatenata in prima battuta in Corso Canalchiaro e che ha visto una ventina di ragazzi stranieri scagliarsi, per motivi ancora da chiarire, contro un loro giovane connazionale e picchiarlo sino a che quest’ultimo non ha trovato rifugio in un market in Largo Garibaldi. Non soddisfatto dell’aggressione il branco ha divelto segnali stradali e lanciato bottiglie, oltre a ferire anche il titolare del negozio in cui si era rifugiata la vittima. La presenza dei carabinieri in questa attività speciale è stata stabilita a tempo indeterminato. Sicuramente utile anche in questi giorni di Carnevale che vedranno la presenza in città di molte persone tra cittadini e turisti, particolarmente domani, Giovedì Grasso, notoriamente il clou dei festeggiamenti a Modena. Da qualche tempo un altro presidio fisso è stato attivato sempre in centro, in Piazza Matteotti da parte della Polizia Locale cittadina.